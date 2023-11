Prezzo non disponibile

È in programma per sabato 11 novembre la rievocazione scenica dell’incontro tra San Leone e Attila. L’appuntamento è per le 20 nel centro storico di Ariano, ad Olevano Sul Tusciano

Il programma

Alle 20 apriranno gli stand gastronomici e ci sarà la sfilata dei personaggi della rappresentazione, mentre alle 20.30 sarà la volta della rappresentazione scenica dell’incontro tra San Leone e Attila sul sagrato della chiesa. La serata, inoltre, sarà allietata da balli e musiche popolari.