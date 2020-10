Serata conclusiva per la sesta edizione di “StoryRIDERS 2020”: ecco gli ospiti

Con il terzo e ultimo appuntamento, giunge al termine la sesta edizione di “StoryRIDERS 2020” che, dallo scorso venerdì, ha trasformato Torchiara nel paese cilentano delle storie, con tanti ospiti d’eccezione. In programma dalle 17 di domani, domenica 11 ottobre, al Palazzo Baronale de Conciliis, l’incontro sarà dedicato alla buona tavola ai tempi del Coronavirus e, in particolare, agli esperimenti culinari che hanno caratterizzato le nuove abitudini, durante la chiusura forzata del lockdown. Si parte col tema della Gastronomia Potenziale, in un divertissement di combinazioni letterarie e riferimenti cinematografici, riportato nel saggio “Sapori della mente” di Raffaele Aragona, ingegnere saggista che illustrerà il suo dizionario gastronomico, in dialogo con Cinzia Dato, politologa. E ancora, proposte di menù fatti in casa, insieme a Biancamaria Sparano, avvocato civilista con la passione per la cucina, che illustrerà il suo volume di ricette fai-da-te “#Io resta a casa #a cucinare”. La kermesse proseguirà, poi, con il primo di due importanti momenti: il premio alle aziende e ai personaggi eccellenti che, durante l’emergenza sanitaria, non si sono mai fermati, distinguendosi sul territorio. Infine, concluderà la serata la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Common People”, riservato a scrittori e fotografi, provenienti da tutta Italia, e non solo. Per il secondo anno consecutivo, la Licosia Edizioni, casa editrice di Ogliastro Cilento, pubblicherà nel libro “Racconti da StoryRIDERS 2020” gli elaborati e i test a tema – tra gli oltre 200 pervenuti, che la giuria ha giudicato più interessanti. Sarà l’attrice Nunzia Schiavone a condurre l’evento al “Salone Milano” di Borgo Riccio.

