Tutto pronto per la seconda edizione della "Strapagani 2021": una targa per Francesco De Vivo

L’Associazione a promozione sociale The organism “Antonio Talluto”, con il patrocinio del Comune di Pagani, organizza per il giorno 6 giugno 2021 la seconda Edizione della Manifestazione Sportiva “STRAPAGANI”. La gara, di tipo amatoriale, si svolgerà sulla distanza 10 km, con partenza e arrivo in Piazza Sant’Alfonso e si snoderà per le strade dei quartieri di Pagani. Oltre allo scopo strettamente sportivo, l’intento degli organizzatori è quello di valorizzare il territorio attraverso i valori dello sport. Il progetto intende supportare e promuovere le associazioni che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze. L’evento mira, inoltre, a valorizzare la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze. Il percorso, facendo tesoro del suggerimento degli atleti e al fine di agevolare anche la viabilità, è stato studiato assieme al comando della Polizia Locale di Pagani. Al termine della gara sarà consegnata alla famiglia De Vivo, una targa in memoria del giornalista Francesco De Vivo, scomparso prematuramente un anno fa.

Intervengono alla conferenza stampa:



Dott. Giuseppe Ferraioli - Presidente APS THE ORGANISM “Antonio Talluto”

Avv. Cristiano Marrazzo – Comitato organizzatore

Francesco Gioiella – Comitato tecnico sportivo

Dott. Raffaele Maria De Prisco – Sindaco di Pagani

Dott. Pietro Sessa – Assessore con delega allo sport