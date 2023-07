Summer pool party for kids: all'Araba Fenice divertimento per i più piccoli

Summer Pool Party for Kids

Sabato 15 luglio 2023

Ingresso Gratuito



Benvenuti alla nostra fantastica festa in piscina per bambini! Preparatevi per un'esperienza indimenticabile piena di divertimento, giochi e risate sotto il sole estivo.



Una volta arrivati, i piccoli ospiti saranno accolti da un'atmosfera vivace e colorata con giochi gonfiabili, pronti a regalare ore di intrattenimento e avventure.

Ma la festa non finisce qui! Abbiamo anche preparato uno Schiuma Party per far divertire i bambini in modo spumeggiante. Un'enorme cascata di schiuma soffice e leggera invaderà l'area, creando una dimensione di divertimento totalmente nuova.



I bambini potranno tuffarsi nella schiuma, far volare palle di sapone e scivolare e scivolare con gioia. Saranno coinvolti in un'esperienza unica, che li farà ridere e sorridere come mai prima d'ora.



Per rendere la festa ancora più speciale, ci saranno anche animatori esperti che organizzeranno giochi e attività per coinvolgere tutti i bambini presenti. Tutti i partecipanti avranno l'opportunità di socializzare, fare amicizia e creare ricordi indimenticabili insieme.



Naturalmente, durante la festa in piscina, offriremo anche Gelati Artigianali, Granite, Zucchero Filato, Brioches con Nutella con Bevande e Drink per Adulti.

uesta festa in piscina con giochi gonfiabili e Schiuma Party sarà un evento straordinario che farà brillare gli occhi dei vostri piccoli ospiti. Offriamo un'esperienza sicura, coinvolgente e indimenticabile, proprio come i bambini si meritano. Preparatevi a immergervi nel divertimento e a godervi una giornata che rimarrà nei ricordi di tutti per molto tempo!



E se desiderate prolungare il Relax, abbiamo creato un pacchetto famiglia!

Scoprilo su: www.astreaspa.com/eventi-musica-cibo-benessere-salerno/



Per Info & Prenotazioni

+39 0828 199 2328



Altavilla Silentina, Salerno