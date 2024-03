8 marzo, al museo di Eboli lo spettacolo "Donne" di Biancarosa Di Ruocco

Prezzo non disponibile

“Donne” è il titolo dello spettacolo che il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele e l’Associazione “I Cantori di San Lorenzo” presentano venerdì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Lo spettacolo, che si terrà presso il ManES dalle ore 17.00, è incentrato sull’omonimo libro di Biancarosa Di Ruocco – edito da Argolibro – e intreccia testi teatrali, poetici e musicali, che hanno come tema comune il contrasto alla violenza di genere. “Donne” nasce da un esperimento teatrale risalente al biennio 2013/2014 e contiene due monologhi, “Donna” e “Lavinia”, scritti per accompagnare una coreografia dedicata alle donne che subiscono violenza.

L'evento

Ad aprire l’evento i saluti istituzionali della direttrice del Museo Ilaria Menale, del sindaco Mario Conte, dell’assessore alla cultura Lucilla Polito e della presidente dei Cantori di San Lorenzo Filomena Sessa. Biancarosa Di Ruocco, autrice e attrice cilentana, si occupa anche di regia teatrale e conduce laboratori teatrali per bambini e adulti, collaborando con varie associazioni culturali. L’associazione “I Cantori di San Lorenzo” opera dal 2005 nell’ambito della promozione e divulgazione della cultura musicale corale, attraverso il canto, lo spettacolo, la recitazione e la danza. Biancarosa Di Ruocco dialogherà con Ilaria Menale, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Filomena Sessa, coordinatrice e Presidente dei Cantori di San Lorenzo, Alessandra Gallotta, relatrice e Giorgio Cafasso, scrittore. Nel corso della serata, l’autrice interpreterà dei brani estratti dal libro “Donne” e sarà accompagnata dalle musiche di Carmine Barrella.



L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti.