Risate a non finire nello spettacolo “Balcone a 3 piazze” che vedrà fare il suo ritorno sul palcoscenico del Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia Biagio Izzo, uno dei nomi più amati di sempre della comicità made in Campania. Lo spettacolo, di Mirko Setaro e Francesco Velona, andrà in scena domenica 17 marzo ed è già sold out. “Balcone a 3 piazze” è anche il penultimo spettacolo nel cartellone teatrale 2023/2024 del Teatro Aldo Giuffré. Un cartellone, targato Assoteatro, di successo che ha visto esibirsi nella cornice battipagliese nomi di grande pregio come Peppe Barra, Paolo Caiazzo, Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo e tanti altri artisti. Ultimo appuntamento, che calerà il sipario sulla stagione corrente, vedrà protagonista Maurizio Casagrande il 7 aprile prossimo, con “Il viaggio del Papa”.

LO SPETTACOLO

Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell’Italia. A causa della bufera, Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti con lei. Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco. È dovuto scappare sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo. Alfredo, il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare il rapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E INFO BIGLIETTI

La campagna abbonamenti, per questa stagione teatrale, s’è già conclusa. Tuttavia è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, tutti fissati alle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20. Dal 15 novembre sarà inoltre possibile acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.