Teatro delle Arti, in scena Stefano Fresi con "Cetra una volta"

“Conosci il Quartetto Cetra?” se lo chiedi ad un ventenne scuoterà la testa mettendo la boccuccia a emoticon dispiaciuto. Ed è così che la musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti nello spettacolo "Cetra una volta", di scena sabato 25 novembre (ore 20.45) e domenica 26 novembre (ore 18) al Teatro Delle Arti di Salerno, da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto e che trascinano il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi.Prodotto da Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli “Cetra una volta” è un concerto spettacolo tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il quartetto Cetra. Lo spettacolo vuole essere un rispettoso omaggio al “Quartetto Cetra”, un gruppo che ha fatto veramente la storia della televisione e del teatro italiano.In questa occasione Stefano Fresi si riunisce straordinariamente con Toni Fornari ed Emanuela Fresi, gli altri due componenti del trio vocale “Favete Linguis”, gruppo nato agli inizi degli anni ’90 che si è ispirato proprio al Quartetto Cetra stesso, ricalcando il loro elegante stile comico-parodistico.

Giornata nazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche i soci del Cos (consorzio operatori dello spettacolo) gestori del Teatro Delle Arti di Salerno, aderiscono alle iniziative di sensibilizzazioni. E così a partire dalle ore 17 di sabato 25 novembre e fino alla mezzanotte, la facciata esterna della struttura di via Guerino Grimaldi sarà illuminata di rosso, colore simbolo di questa giornata, per dire stop alla violenza sulle donne.

Inoltre, prima dell'inizio dello spettacolo, per ricordare Giulia Cecchettin, sarà fatto un minuto di silenzio in sala.