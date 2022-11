"La Famiglia Verde" debutta al Teatro Giuffrè di Battipaglia

La Famiglia Verde approda al Teatro Giuffrè di Battipaglia. Dopo la campagna teaser che ha presentato i personaggi attraverso YouTube è ora di vederli live nel primo degli spettacoli scritti da Aniello Nigro e diretti da Vito Cesaro. “Una data da ricordare” è il primo appuntamento della sit theatre comedy che, nello stile, si ispira ai grandi maestri come Camolettì, Feydeau o Raffy Shart, animerà il Giuffrè di Battipaglia domenica 20 novembre alle ore 18.30. In scena Vito Cesaro, Claudio Lardo, Giuliana Meli, Raffaella Cesaro, Christian Salicone; con la partecipazione di Massimo Pagano e Cristiana Marrone; le musiche originali di Roberto Marino; le scenografie di Rudy Zoppi e Gennaro Paraggio e i costumi di Maria Marino.

Lo spettacolo

“L’idea di mettere in scena La Famiglia Verde è stata di Ilaria Valitutto, presidente di Assoteatro – spiegano Nigro e Cesaro - mettiamo in scena una serie di spettacoli teatrali che si basano sugli equivoci, meccanismi ad orologeria tra aperture e chiusure di porte, entrate e uscite ad effetto e travestimenti. Gli spettacoli sono legati tra loro con agganci drammaturgici, saranno registrati in Hd per poi essere trasmessi anche in televisione. L'idea che abbiamo prortato avanti è quella della sit-theatre comedy che comprende spettacoli di derivazione teatrale, trasmessi con la formula di puntate televisive. La Famiglia Verde mutua la pratica di ripresa delle primissime fiction televisive, i cosiddetti sceneggiati che presero piede alla fine degli anni ’40. Non erano altro che spettacoli teatrali, il più delle volte registrati davanti a degli spettatori o trasmessi in diretta”.