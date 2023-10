Teatro Ghirelli, in scena Filippo Capobianco e “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto”

Limen annuncia il nuovo spettacolo teatrale di Filippo Capobianco, attuale campione italiano e campione mondiale di Slam Poetry, che andrà in scena venerdì 6 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Ghirelli di Salerno, al costo di dieci euro.

Lo spettacolo

La performance, intitolata “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto”, è un’occasione unica per vedere dal vivo un esperimento artistico innovativo e sperimentale, che unisce al contempo elementi caratteristici di slam poetry, teatro canzone e stand-up comedy. La trama dello spettacolo racconta di un giovane ragazzo, Moscerino, che non sa parlare alla sua mamma e non c'è verso che lei, un notaio importante e sempre indaffarato, parli con lui. Il desiderio di comunicare lo accompagna negli anni e la guida in questo strampalato viaggio di formazione è una sola: la poesia, che è anche l'ultima chiave per permettere alla mamma e a Moscerino di guardarsi finalmente negli occhi.

Filippo Capobianco

Filippo Capobianco, classe 1998, è un performer e poeta di grande successo, il suo percorso di formazione comincia anzitutto come studente di fisica teorica, per poi formarsi grazie al teatro di prosa, al cantautorato, alla poesia orale e infine, all’improvvisazione teatrale. Questo cammino lo porterà a raggiungere una carriera ricca di soddisfazioni artistiche, arrivando a vincere nel settembre 2022 i campionati nazionali di poetry slam della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) e nel maggio 2023 la 20esima edizione della Coupe du Monde di poetry slam di Parigi, configurandosi così come un punto di riferimento della poesia performativa italiana nel mondo.