Gemelli di Gudonia protagonisti del secondo appuntamento del "Giffoni Teatro"

Secondo appuntamento della stagione invernale di Giffoni Teatro. Protagonisti dello spettacolo che si terrà giovedì 12 alle 21 nella Sala Truffaut i Gemelli di Guidonia.

Lo spettacolo

Pacifico, Gino ed Eduardo si esibiranno dal vivo in “Tre x due – tra radio e tv”. Musica e comicità coinvolgenti per uno show effervescente. E come sempre un occhio all'attualità, che nelle mani e nelle voci del trio vincitore di Tale e Quale Show 2021 e protagonista del successo in radio e tv di “Happy Family”, il programma di Rai Radio2 condotto con Ema Stockolma, diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico.

I biglietti

I biglietti sono disponibili online sul portale www.go2.it e presso il botteghino della Sala Truffaut nel giorno dello spettacolo a partire dalle 19.