Teatro Ghirelli, Cristina Donadio apre la rassegna "Altre Visioni" con lo spettacolo "Marguerite"

Marguerite, spettacolo di e con Cristina Donadio - in scena sabato 4 alle 19 e domenica 5 novembre alle 18 -, è il primo appuntamento della stagione 23.24 di Casa del Contemporaneo al Teatro Ghirelli. Lo spettacolo ha origini nel 1987-88 quando l’artista portò in scena - a pochi mesi dalla morte improvvisa e sconvolgente di Annibale Ruccello e Stefano Tosi, suo marito, avvenuta tragicamente per un incidente stradale nel settembre del 1986 - Frammenti di donna, tratto da L’amante di Marguerite Duras. Allora Donadio scelse Duras per la sua straordinaria capacità di attraversare, in prima persona e con intensa emotività, tutti gli stati d’animo che nascono dal dolore per la perdita di una persona cara.

Lo spettacolo

Nello spettacolo - strutturato come una serie istantanee in bianco e nero dell’animo di una giovane donna con una storia familiare difficile e dolorosa, fondata su un rapporto conflittuale tra la protagonista e sua madre - i cambi del punto di vista della narrazione sono continui, frequentissimi i salti temporali in avanti e all’indietro, i passaggi dal discorso diretto all’indiretto… il tutto scandito e accompagnato dalla musica dal vivo di Marco Zurzolo - presente anche in scena con Marco de Tilla e Pino Tafuto - che contrasta, precede o insegue le immagini, le parole ed i gesti.

Le due repliche dello spettacolo saranno anticipate, venerdì 3 novembre, dal primo appuntamento con “Altre visioni, il cinema oltre il teatro”, il percorso guidato da Angelo Curti, che propone La Divina Cometa, film diretto da Mimmo Paladino, con la stessa Donadio, Toni Servillo, Sergio Rubini, Nino D’Angelo, Francesco De Gregori, Alessandro Haber, Roco Papaleo, Giovanni Veronesi, Peppe Servillo, Tomas Arana e Giovanni Esposito.