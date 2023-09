"Matteo, Apostolo di Cristo": al Teatro Verdi di Salerno l'anteprima mondiale

Mercoledì 20 settembre alle ore 21.00 il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospiterà l'anteprima mondiale dell'Oratorio per Soli, Coro, Orchestra "Matteo, Apostolo di Cristo". L’opera, composta da Monsignor Marco Frisina e don Emanuele Andaloro, è un dono alla città in occasione della festa del Santo Patrono. L'Oratorio racconta la vita dell’Apostolo Matteo ed è totalmente made in Salerno.

Anteprima mondiale

“Matteo, Apostolo di Cristo” coinvolge profondamente gli spettatori nella vita dell'Evangelista descrivendone le tappe della conversione scaturita dall'incontro con Cristo che trasforma la sua vita in un esemplare dono d'amore. L’evento è organizzato dal Banco Alimentare Campania e dalla Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno, grazie anche al contributo di numerose altre realtà del territorio nell’ambito della Rassegna “Non di solo pane vive l’uomo”. Direttore artistico dell’evento è Remo Grimaldi, direttore del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno, che già nel 2021, in occasione del decennale del coro, aveva espresso il desiderio di regalare alla comunità diocesana e alla città di Salerno un’opera che raccontasse la vita dell’Apostolo Matteo. "Come recentemente - afferma l'Arcivescovo di Salerno Campagna Acerno monsignor Andrea Bellandi - si è espresso Papa Francesco, parlando agli artisti (Cappella Sistina, 23 giugno 2023), 'l’arte tocca i sensi per animare lo spirito e fa questo attraverso la bellezza, che è il riflesso delle cose quando sono buone, giuste, vere. È il segno che qualcosa ha pienezza: è infatti allora che ci viene spontaneo dire: “Che bello!” La bellezza ci fa sentire che la vita è orientata alla pienezza. Nella vera bellezza si comincia così a provare la nostalgia di Dio'. Possa questo Oratorio suscitare, in tutti coloro che lo ascolteranno – o, meglio ancora, lo 'pregheranno' –, la nostalgia di quella vera e compiuta bellezza che solo contemplando Dio è possibile gustare e contemplare".