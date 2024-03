"Rubedo": al Teatro Ghirelli lo spettacolo scritto ed interpretato da Giuseppe Affinito

Si terrà il 2 e il 3 marzo al Teatro Ghirelli di Salerno lo spettacolo "Rubedo", scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Affinito, con il supporto di Domenico Ingenito come aiuto regia. La produzione, a cura della Casa del Contemporaneo, promette un'esperienza immersiva di 50 minuti nel profondo significato alchemico della trasformazione, ispirandosi al concetto di "Opera al Rosso" che simboleggia la fase finale della trasmutazione alchemica verso la realizzazione della pietra filosofale. "Rubedo" esplora il viaggio dell'anima verso la propria essenza, attraverso la figura di un giovane poeta omosessuale che naviga i labirinti della memoria e dell'auto-accettazione. Attraverso dialoghi, soliloqui, travestimenti, canzoni e poesie, lo spettacolo si dipana come un intimo monologo che indaga la condizione esistenziale di scoperta, amore e significato del proprio essere nel mondo.

Lo spettacolo

Con Teresa Di Monaco al suono, Fabio Calvetti alla fonica, e un'attenta cura di Enrico de Capoa e Simone Picardi per allestimento e luci, Dario Biancullo ai costumi, e l'assistenza di Clara Varriale per scene e costumi, "Rubedo" promette di essere un momento di riflessione profonda e di condivisione. Claudio Affinito coordina l'organizzazione di questo evento che si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo.