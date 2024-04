Teatro, al Santa Margherita appuntamento con la risata con "O Io... o Isso”

Appuntamento con la risata al Teatro Santa Margherita con "O Io... o Isso”, il nuovo spettacolo comico di Bonelli e Avallone, penultimo spettacolo in cartellone della nostra fortunata stagione teatrale “Destinazione Comicità”.

Lo spettacolo

Reduci dal successo ottenuto, nella prestigiosa rassegna organizzata dal Teatro Lembo di Canosa, con lo spettacolo “Lo Faccio per Amore “dove hanno conquistato il Premio Gradimento del pubblico e quello di miglior Attore Caratterista con Andrea Avallone, il duo comico si presenta al pubblico salernitano con il nuovo lavoro “O Io … o Isso”. In questa nuova commedia Giovanni Bonelli è Piero, un amministratore di condominio, Andrea Avallone è Alfredo l’anziano padre. Con loro in questo variegato condominio ci sono: Lucia Aceto, Rosy Fiorenzo, Ernesto Curcione, Franco Montinaro Carol Argento, Nello Napolitano e Jole Cuoco in una messa in scena divertente e frizzante con un finale sorprendente e di grande impatto emotivo. La regia è di Andrea Avallone.

Info e prenotazioni 351 5209069