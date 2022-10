Teatro Verdi, annullato lo spettacolo di Sergio Rubini "I fratelli De Filippo"

Prezzo non disponibile

Annullato lo spettacolo “I fratelli De Filippo”, diretto ed interpretato da Sergio Rubini, in programma dal 3 al 6 novembre 2022. Lo spettacolo, come reso noto dall’organizzazione, è stato “annullato in tutti i teatri nazionali nei quali era programmato a causa di sopraggiunte problematiche dell’artista”.

L’appuntamento

La stagione di prosa del Verdi, dunque, comincerà con lo spettacolo di Virginia Raffaele “Samusa”, in cartellone dal 17 al 20 novembre.