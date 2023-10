“Showprise” dei VillaperBene: al teatro Charlot lo spettacolo scelto dal pubblico

Al teatro Charlot di Capezzano a decidere quale spettacolo vedere è il pubblico: venerdì sul palco c’è lo “Showprise” dei VillaperBene. Appuntamento il 3 novembre alle ore 21 per il nuovo (folle) format del trio comico salernitano dove i protagonisti sono gli spettatori: Chicco, Andrea e Francesco porteranno in scena i pezzi suggeriti dalla platea

Lo spettacolo

Showprise andrà in scena, per la prima assoluta, venerdì 3 novembre al cinema teatro Charlot di Capezzano a Salerno. Il nuovo (folle) format di Villaperbene è pronto a coinvolgere gli spettatori in sala che, attraverso degli istantanei sondaggi whatsapp, sceglieranno in prima persona i “pezzi” che i protagonisti metteranno in scena durante lo spettacolo, che si preannuncia, a questo punto, imperdibile e imprevedibile. “Irruzioni, personaggi, sketch, video e monologhi saranno scelti dal pubblico ma per garantire uno spettacolo funzionale e divertente abbiamo “blindato” alcuni pezzi su cui il pubblico sceglierà più che altro durata e posizionamento in scaletta - raccontano Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antonio - il resto dello show sarà completamente a discrezione della platea in sala e quindi andranno in scena i pezzi che riceveranno più preferenze in valore percentuale”.

I biglietti sono disponibili sul portale TicketOne, Go2 ed al botteghino del teatro aperto tutti i giorni dalle 17.30 alle 21, infoline 0892993359 - 350 9109146