Teatro Charlot: Belgiovine, Varone e Sarno in scena con "Ma Veronica chi?"

Una commedia in due atti esilaranti, ricchi di spunti di riflessione sulla dimensione privata della coppia nella contemporaneità. Venerdì 15 marzo (alle 21) il Teatro Charlot, polo culturale di Pellezzano e luogo dell’intrattenimento della Valle dell’Irno, nell’ambito della stagione teatrale 2023 – 2023, ospita il trio di brillanti attori campani Angelo Belgiovine, Enzo Varone e Margherita Sarno con “Ma Veronica chi?”, spettacolo divertentissimo dal ritmo serrato e dalle battute travolgenti scritto da Benedetta Belgiovine.

Lo spettacolo

Mostrare agli altri i propri sogni e commentarli è il soggetto di questo lavoro teatrale. Isidoro si presenta e si racconta al pubblico mostrando un pizzico della sua vita, svelando le sue verità. Poi va a dormire e mostra quella interiore. Ma nel sogno le sue verità cambiano, le situazioni si capovolgono. Rosario (Enzo Varone), sposato con Veronica (Margherita Di Sarno), conduce una vita coniugale non differente da quella che trascorriamo tutti noi, ma all’improvviso ritorna nella sua vita Angelo (Angelo Belgiovine) e da quel momento una serie di ricordi e accadimenti nuovi condizionano il trascorrere di una giornata normale, che normale non lo sarà più. Angelo Belgiovine, ha curato la regia della pièce, delineando in maniera nitida e definita il carattere dei personaggi, sfruttando appieno le caratteristiche tecniche e le abilità di ciascun attore, rendendo così il lavoro un perfetto meccanismo di una comicità straripante dall’inizio alla fine.