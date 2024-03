Teatro Verdi, Orsini e Branciaroli in scena con "I ragazzi irresistibili"

Umberto Orsini e Franco Branciaroli in scena fino a domenica 24 marzo al teatro Verdi di Salerno con la commedia "I ragazzi irresistibili", capolavoro di Neil Simon che descrive la vicenda di un duo di attori che dopo aver conosciuto un grande successo si erano divisi. Sarà un programma tv il pretesto per il loro nuovo incontro intriso di malinconia e comicità.

L'incontro

I due attori saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento stagionale di “Giù la maschera” in programma venerdì 22 marzo alle ore 19.00 presso il foyer del Teatro Municipale Giuseppe Verdi in via Roma a Salerno. L’incontro con il pubblico e la stampa, condotto dal giornalista Peppe Iannicelli, permetterà di conoscere da vicino i protagonisti della messa in scena, le motivazioni dello spettacolo, le caratteristiche del nuovo allestimento che attualizza la verve del testo originale.