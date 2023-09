Velia Teatro, l'edizione 2023 si chiude con l'apologia di Socrate

Mercoledì 27 settembre (ore 20.30), nel Parco Archeologico di Elea Velia ad Ascea (Salerno), “Apologia di Socrate” chiuderà la XXVI edizione di VeliaTeatro.

Lo spettacolo

Liberamente tratto dall’Apologia di Platone, lo spettacolo in programma per il gran finale è diretto e interpretato da Christian Poggioni con l’accompagnamento musicale di Adriano Sangineto, e sarà preceduto da un incontro con Francesco Fasolino (ordinario di diritto romano e diritti dell'antichità presso l'università di Salerno e presidente del corso di laurea magistrale in giurisprudenza) intitolato “Il processo di Atene”. L’evento cui si riferisce l’Apologia è l’autodifesa che Socrate pronunciò davanti ai giudici di Atene nel 399 a.C. Platone ne fu testimone oculare. Socrate, vittima di una congiura politica, è accusato di empietà e di corrompere i giovani. Per questo è condannato a morte, ma al termine del processo porge ai propri accusatori un ultimo, fondamentale messaggio: “Se credete, col condannare a morte uomini, di impedire a qualcuno di rimproverarvi perché non vivete in modo retto, voi non pensate bene; a un uomo giusto, infatti, non può capitare nessun male, né in vita né in morte.” È questo di Platone il dialogo politico per eccellenza, che vede di fronte un uomo e la sua comunità nel drammatico confronto sul senso di vivere personale e politico.

Info utili

Navette per l’Acropoli in partenza a partire dalle ore 19.30 dal parcheggio del piazzale Amedeo Maiuri



Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazioni al sito www.postoriservato.it (1 euro)



INFO 334 3266442



www.veliateatro.it - www.campaniabynight.it