"Il viaggio del papà": Maurizio Casagrande in scena al teatro Giuffrè

Le aspettative di un padre, i mille sogni di un figlio. Due mondi che non potrebbero apparire più distanti, sarà un naufragio a mettere alla prova i loro caratteri: riusciranno a mettere da parte le divergenze personali e a passare indenni attraverso un’avventura dalle mille sorprese? Monta l’attesa per “Il viaggio del papà”, il nuovo spettacolo del cartellone 2023/2024 messo in piedi al Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia che vedrà protagonista un peso massimo del teatro tricolore, Maurizio Casagrande. Lo spettacolo, firmato dallo stesso Casagrande e Francesco Velonà, andrà in scena domenica 7 aprile. “Il viaggio del papà” chiude il cartellone teatrale 2023/2024 del Teatro Aldo Giuffré. Il punto esclamativo su una stagione ricca di soddisfazioni, per un cartellone, quello messo in piedi da Assoteatro, che ha visto esibirsi nella cornice battipagliese nomi di grande pregio come Peppe Barra, Paolo Caiazzo, Giorgio Colangeli, Mariano Rigillo, Biagio Izzo e tanti altri artisti. Il motore di questa straordinaria realtà però non s’arresterà con la conclusione del cartellone, ma proseguirà con tante altre iniziative, che verranno rese note sui canali ufficiali del teatro.



LO SPETTACOLO

Questa è la storia di un padre e di un figlio che non si conoscono, divisi da sempre dalle loro differenze. Il padre avrebbe voluto un figlio che gli somigliasse; pragmatico, efficiente e spregiudicato, esattamente come lui. Invece gli è capitato un figlio sognatore, vacuo e incapace di realizzare qualunque cosa. Il figlio dal canto suo, avrebbe voluto un padre che non incarnasse rigidamente la figura genitoriale, ma che fosse senza pregiudizi nei suoi confronti. Due realtà che non si capiscono. Un padre ed un figlio che si danno la possibilità dell’incontro decidendo di fare un viaggio insieme, con la speranza che questa esperienza condivisa possa abbattere il muro che li divide. Durante il loro viaggio accadrà un evento straordinario che li porterà a cambiare la loro visione del mondo. Si ritroveranno naufraghi su di un’isola sconosciuta, costretti a cooperare per sopravvivere. Scopriranno che quell’isola non è come tutte le altre, tutto quello che troveranno non è quello che sembra. Questo li porterà ad un incontro con un essere sovrannaturale che, attraverso il linguaggio universale della musica, chiederà il loro aiuto per non morire.



CAMPAGNA ABBONAMENTI E INFO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti per quest’ultimo spettacolo della stagione 2023/2024 rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20, oltre che online, su www.postoriservato.it.