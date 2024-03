Rievocazione della Passione di Cristo ad Olevano sul Tusciano: l'appuntamento

Tutto pronto per la tradizionale e suggestiva rievocazione della Passione, nella serata del Venerdì Santo, 29 marzo, con inizio alle ore 19, ambientata nelle strade e nelle piazze di Monticello di Olevano sul Tusciano. Saranno rappresentate, dai circa 100 figuranti in costumi d'epoca, le ultime ore di vita di Gesù: dall'orto degli ulivi fino al Calvario. Al termine, la Processione con i simulacri del Cristo morto e dell'Addolorata che si concluderà nella chiesa Madre. La Via Crucis Vivente è organizzata dalla Parrocchia santa Maria a Corte con il patrocinio del comune di Olevano sul Tusciano ed è giunta alla 48° edizione.