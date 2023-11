"Via del popolo": al Teatro Ghirelli lo spettacolo di Saverio La Ruina

Nuovo appuntamento al teatro Ghirelli di Salerno. Sabato 18 e domenica 19 novembre in scena "Via Del Popolo" di e con Saverio La Ruina.

Lo spettacolo

"Via del Popolo" un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività. Due uomini percorrono via del Popolo, un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. La fine della vendita al dettaglio ha portato via posti di lavoro, distruggendo un modello sociale ancora basato sulle relazioni personali.

???????????? 349 9438958 teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it

?????????? ?????? https://www.azzurroservice.net/biglietti/