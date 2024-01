Torna “HappyFania” a Montecorvino Pugliano, cresce l'attesa per il Volo della Befana

Ritorna anche quest’anno il tradizionale evento “HappyFania” che si terrà venerdì 5 alle ore 17 con “Aspettando la Befana” e sabato 6 gennaio alle ore 16 con il “Volo della Befana” che avverrà sul sagrato della chiesa di San Bernardino, nel cuore di Pugliano. La nonnina più longeva e famosa d’Italia, a cavallo della sua scopa, volerà giù dal campanile per dispensare dolci e sorrisi ai bambini. Un volo spettacolare che lascerà tutti a bocca aperta. Ricco anche per questa edizione il programma della due giorni: l’HappyFania si arricchisce di numerosi eventi grazie alla collaborazione di Strabilandia, il Festival Internazionale di artisti di strada. Le strade di Montecorvino Pugliano, infatti, saranno invase da spettacoli emozionanti ed esilaranti in cui si esibiranno artisti di strada e trampolieri: bolle di sapone, lo spettacolo del fuoco, la tombolata, balli delle scuole di danza ma anche prodotti della gastronomia locale e dell’artigianato.

E ancora: l’arrivo dei Re Magi, la premiazione "Disegna la mia Befana" a cura degli alunni delle scuole elementari del territorio, l’estrazione della lotteria con i 5 premi vincenti e tanto altro ancora. L’evento è promosso dal Comune di Montecorvino Pugliano e dalla ProLoco. “Quest’anno l’HappyFania si arricchisce di una preziosa collaborazione con l’evento internazionale, Strabilandia. Una sinergia nata per offrire ai tanti partecipanti nuove emozioni e un cartellone degli eventi ancora più ricco e suggestivo. Vi aspetto a Montecorvino Pugliano giovedì 5 e sabato 6 gennaio prossimi”, sottolinea il Sindaco, Alessandro Chiola. “Le tradizioni sono un patrimonio importantissimo. È grazie alla memoria che può quindi esistere la stessa tradizione e di conseguenza tramandare alle nuove generazioni le nostre abitudini”, osserva il presidente della ProLoco, Nicola Palo. Gli organizzatori posto un servizio navetta gratuito con partenza da via Sardegna a Bivio Pratole.