Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 16 al 18 giugno

Imbarazzo della scelta per il terzo weekend di giugno. Da non perdere la Sagra della fragolina di bosco e la Sagra del catanazzo. Al Castello Arechi divertimento assicurato con "Birra in B...rocca". Nuova tappa salernitana per l'International street food