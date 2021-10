Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 29 ottobre ad Halloween

Raduno dei golosi ad Ogliara ed a Sieti: sulla tavola imbandita ci saranno zucca e castagne. Le oasi si trasformano in boschi fatati, anzi stregati: dolcetto-scherzetto di Halloween a Lagosele e Prignano Cilento. A Giffoni, laboratorio per bambini. Dante nelle grotte, tanta musica e teatro. Ecco i principali appuntamenti in programma a Salerno e provincia dal 29 ottobre all'1 novembre.