Speciale week-end: cosa fare a Salerno e provincia dal 1 al 3 settembre

Dalle sagre, alla musica, fino al teatro, alla danza e ai concerti: numerosi gli eventi che attendono i salernitani, in questo week-end. Per iniziare, ad Altavilla Silentina c'è tempo fino al 2 settembre per partecipare alla, in Piazza Don Giustino Russolillo, in località Cerrelli alla festa della Pannocchia che sta attirando golosi di tutto il territorio.