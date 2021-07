“Yoga Con Noi”: l'appuntamento al Parco Mercatello

Mercoledì 7 luglio alle ore 19.00 presso il parco del Mercatello (ingresso da via Angrisani) il Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” darà vita a una sessione yoga pensata per riportare le persone a contatto col proprio IO e con la natura.

Marisa Iuliano, insegnante di yoga, accompagnerà tutti coloro che vorranno partecipare all’evento in un percorso alla riscoperta del risveglio interiore, partendo da un assunto fondamentale, ovvero il legame indissolubile tra benessere e natura. Non c’è momento migliore che il calar del sole per potersi riappropriare dei propri spazi, della sensazione di calma che prelude al riposto, ecco perché è stato scelto un incontro pre serale. Il circolo, i suoi volontari e la sua bravissima ospite attendono chiunque volesse avvicinarsi a questa pratica o chi, già esperto, volesse cimentarsi in una esperienza differente. Per partecipare basterà munirsi di abiti comodi e stuoia o tappetino yoga. È richiesto un contributo simbolico di 5€.