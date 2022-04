Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, ritorna in presenza il 4 e 5 maggio

Ritorna in presenza il 4 e 5 maggio alla Stazione Marittima di Salerno, la terza edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, punto di riferimento per laureandi, diplomandi, inoccupati e lavoratori in cerca di formazione specializzata. A fine mese la prepresentazione del programma della manifestazione, promossa dal Centro Studi Super Sud in collaborazione con il Gruppo Stratego.

Terza edizione

"A fine aprile, nel corso di una conferenza stampa, sarà comunicato nel dettaglio l’intero programma della manifestazione: dai seminari agli incontri istituzionali con personalità di spicco della politica, dell’imprenditoria e del terzo settore, fino ai momenti topici e tanto attesi delle premiazioni ad aziende e scuole e dell’Hackathon rivolto ai giovani studenti 'Talents for Business'. Saranno presenti, inoltre, con desk dedicati presso la Stazione Marittima di Salerno, 16 enti di formazione e APL della Campania, che illustreranno le opportunità di lavoro e formazione. Il programma è in via di definizione - dice Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego. L’esperienza ed il successo del 2020, che ci ha vito protagonisti attraverso gli strumenti digitali, non va assolutamente abbandonata. Ecco perché saranno previste ancora dirette online integrali, con oltre 20 ore di live social. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.borsaformazionelavoro.it”, conclude Vitolo.