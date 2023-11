Misura della sicurezza e della qualità delle cure: 3 aziende sanitarie a confronto

ASL Salerno, AORN Ospedale dei Colli di Napoli e AOSG Moscati di Avellino a confronto, per condividere esperienze ed informazioni in tema di sicurezza e qualità delle cure. Le Aziende Sanitarie sono dei sistemi complessi per numerose variabili legate alla specificità dei singoli pazienti, alla complessità degli interventi, alle diverse esperienze professionali e alla eterogeneità dei modelli gestionali. Dal momento che in ogni organizzazione complessa l’errore e la possibilità di un incidente non sono eliminabili, devono essere utilizzati tutti gli interventi al fine di renderli controllabili. La metodologia per la gestione del rischio prevede la realizzazione dei seguenti passi logico-operativi: l'individuazione dei rischi, la valutazione dei rischi e la gestione dei cambiamenti finalizzati all’abbattimento dei rischi individuati; 4. controllo del rischio residuo. L’individuazione dei rischi avviene attraverso la raccolta di dati e di informazioni provenienti da una pluralità di fonti; pertanto è necessario l’impiego di un efficace Sistema Informativo di Gestione del Rischio. Le organizzazioni sanitarie più affidabili sono quelle che mettono al centro della loro attenzione l’utilizzo di sistemi informatici che consentono di quantificare gli eventi e mettere in atto azioni di miglioramento. La gestione dei cambiamenti, a seguito dell’individuazione e della valutazione dei rischi, parte da un forte mandato strategico aziendale e prevede, anche al fine di controllare il rischio residuo, scelte organizzative che non possono prescindere dal coinvolgimento dei professionisti sanitari. La finalità di questo “evento diffuso” è la formazione ed il confronto tra professionisti sanitari, calati nella realtà ospedaliera campana, e rappresenta un momento di crescita che potrà contribuire al miglioramento della sicurezza e della qualità delle cure.

Gli eventi formativi

Le Aziende partecipanti al progetto hanno organizzato un ciclo di tre grandi eventi formativi che si terranno, a turno, presso le rispettive sedi.

L’evento di apertura si terrà il 28 novembre prossimo, alle ore 08.45, presso la sala conferenze dell’Ordine di Medici di Salerno, in via SS. Martiri Salernitani, 31. Il tema: “La misura della sicurezza e della qualità delle cure. Il monitoraggio continuo dei processi di Clinical Risk Management. Tre esperienze a confronto nella realtà ospedaliera Campana”.

Interverranno:

-Prof. Enrico Coscioni – Presidente Age.Na.S.

-Avv. Antonio Postiglione - Direttore Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento dei S.S.R. Regione Campania

-On. Vncenzo Alaia – Presidente Commissione Sanità Regione Campania

-Ing. Gennaro Sosto – Direttore Generale ASL Salerno

-Dr. Primo Sergianni - Direttore Sanitario ASL Salerno

-Dott. Germano Perito - Direttore Sanitario ASL Salerno

Sul tavolo, la condivisione di pratiche, competenze ed esperienze professionali maturate dalle Direzioni Strategiche dei tre Enti, attraverso le rispettive Strutture per la Sicurezza dei Pazienti e Gestione del Rischio Clinico.

L’evento è riservato a 100 iscritti, ma è possibile assistere alle giornate di studio anche nella qualità di uditori.

Responsabili scientifici: dott.ssa Anna Bellissimo, Dott. Antonio Ceglia.

Le altre due giornate si terranno il 12 Dicembre 2023, nell’Aula Magna dell’Ospedale dei Colli – Napoli, ed il 16 gennaio 2024, nell’Aula Magna dell’Ospedale “G. Moscati” - Avellino.