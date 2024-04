Tecnologie innovative per la gestione del Diabete, percorso condiviso tra Medtronic e il Ruggi

Medtronic, Azienda Leader in Tecnologia, Soluzioni e Servizi Medicali e l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, insieme nella Gestione del Diabete, in un percorso condiviso che si concretizza con la realizzazione di due giornate, coordinate dal dottore Gennaro Clemente, dedicate all'utilizzo di tecnologie innovative Il 15 e il 16 aprile, dalle ore 11 in poi, presso l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sarà allestito un Truck nell'ambito di un tour che farà tappa in altri sei Centri Italiani Ospedalieri/Universitari di eccellenza in Diabetologia, che avranno la possibilità di approfondire nuove soluzioni terapeutiche per la gestione del paziente insulino-trattato, condividendo aspetti tecnici del sistema anche con prove di utilizzo, mediante workshop e sessioni formative teorico-pratiche, riservate a medici, personale infermieristico e pazienti con diabete. Saranno affrontate tematiche relative a sistemi di micro infusione integrata(pancreas artificiale), il Sistema Smart MDI, unico attualmente in commercio, il quale prevede la presenza di Penne Intelligenti che comunicano con un sensore per il monitoraggio del glucosio( CGM), e mediante l'app 'Conta su di me', consente una gestione ottimale delle dosi di insulina.

Esperti del settore, saranno disponibili inoltre, per fornire indicazioni sulla corretta alimentazione, sul conteggio dei carboidrati e sulle tecnologie. Tale iniziativa rappresenta, insieme alla Telemedicina e alla Teleriabilitazione Cardiologica, un ulteriore traguardo raggiunto dalla Direzione Strategica del Ruggi, finalizzato ad offrire uno standard di cure all'avanguardia per migliorare la qualità di vita dei pazienti.