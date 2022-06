Job and Training for Freedom: al via i corsi di italiano e i laboratori per trovare lavoro per stranieri

C'è tempo fino a novembre, per candidarsi al progetto Job and Training for Freedom, promosso da Agora Cooperativa Sociale Onlus del Consorzio Sociale Valle dell'Irno nell'ambito S6.

Gli stranieri con protezione internazionale che siano usciti dagli ex Sprar da non più 18 mesi, infatti, potranno partecipare a corsi di italiano e laboratori gratuiti per trovare lavoro. Per info: 3516124331 o 0899760053.