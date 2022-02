Confcommercio Campania, riparte la formazione in presenza

Riparte la formazione 2022 di Confcommercio Campania, col ritorno in presenza. A tenere a battesimo la nuovissima e tecnologica aula nella nuova sede territoriale, in via Cappello Vecchio, a Salerno, sono gli agenti immobiliari di FIMAA, categoria tra le più sensibili ai continui aggiornamenti, destinati ai propri associati.

Gli appuntamenti

Il prossimo venerdì 25 febbraio, dalle 9:30, è in programma il corso gratuito in “Public Speaking” per potenziare e migliorare le performance lavorative. Una mattinata per discutere con Antonio Monizzi, docente esperto di comunicazione, di un tema molto conosciuto: parlare in pubblico, ma farlo in modo più facile, con l’obiettivo di imparare a cosa può servire nella vita, nelle dinamiche quotidiane e, in particolare, nel proprio lavoro. "Scopriremo - si legge in una nota - che parlare ad un pubblico, dunque, non riguarda solo chi deve salire su di un palco di fronte a centinaia di persone, o più. “Dopo un sondaggio avvenuto sulla base delle esigenze formative, si è deciso di puntare sul Public Speaking, letteralmente parlare in pubblico, un corso nel quale il coach Monizzi illustrerà gli errori da non commettere quando ci si rivolge agli altri, mettendo a servizio la propria esperienza per aiutare gli agenti immobiliari ad andare in scena sul “palcoscenico” della vendita – spiega Giovanni D’Agostino, Presidente FIMAA Campania, nella sede provinciale di Salerno. Nello specifico, l’incontro affronterà diversi argomenti esemplificativi: impariamo da James Bond, la storia del millepiedi, il baco del nuovo millennio, il mito di Albert Mehrabian, la ricetta gustosa del buon narratore, la regola delle 3P."