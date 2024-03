Alternanza scuola-lavoro, al via le attività dello studio Futura di Giffoni Valle Piana

Dal 18 marzo, la società Studio Futura di Giffoni Valle Piana ha dato il via a un'esperienza di alternanza scuola-lavoro coinvolgendo gli studenti degli ultimi due anni dell'IIS Gian Camillo Glorioso. L'iniziativa, sostenuta con entusiasmo dall'amministratore Massimo Coppola e dal socio Vincenzo Cavaliero, ex studente dell'Istituto Glorioso, mira a fornire agli studenti una comprensione approfondita di come opera un'azienda, dalle dinamiche di nascita alle modalità di supporto finanziario per nuove iniziative, oltre a sensibilizzarli sugli ostacoli nell'accesso ai finanziamenti per i giovani.

Alternanza scuola-lavoro

Il progetto vede la partecipazione di 15 studenti che, attraverso incontri regolari ogni due settimane con professionisti del settore, tra cui fiscalisti, consulenti del lavoro e esperti bancari e finanziari, avranno l'opportunità di approfondire la conoscenza delle varie professioni e di avvicinarsi al mondo del lavoro da una prospettiva diversa rispetto all'ambiente scolastico. Attraverso queste attività, Studio Futura intende introdurre gli studenti ai servizi offerti dal CAF, alla gestione delle buste paga, al funzionamento del Patronato e alle operazioni bancarie, fornendo loro non solo una visione orientata al futuro professionale ma anche competenze utili nella vita quotidiana.

Il progetto

“L’istituto superiore di Giffoni, prima chiamato 'Fabio Besta', ha visto crescere centinaia di ragazzi e ragazze, oggi uomini e donne validi; alcuni di loro fanno parte della classe dirigente di questa città e dei paesi vicini, professionisti che sono andati a lavorare fuori e si sono distinti per merito e capacità. Questo istituto è una miniera di intelligenze e talenti, fondamentale per il futuro del nostro comprensorio. Valorizzarlo al meglio significa investire sul futuro di tutti. Questo è il nostro intento, contribuendo per quello che possiamo. Tengo particolarmente a questo progetto e a questa scuola, che ho frequentato e in quelle aule ho vissuto una parte importante della mia vita” ha spiegato Vincenzo Cavaliero.