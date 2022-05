Ginnastica Salerno incontra gli studenti del liceo Severi

Si intitola “Lo Sport agonistico tra passione, sacrifici e…. delusioni” l'evento organizzato dall’Asd Ginnastica Salerno, in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale Severi di Salerno, che si terrà domani, venerdì 20 maggio, alle 10.30 nell'auditorium della scuola.

L'incontro

Per l'occasione gli alunni delle classi ad indirizzo sportivo incontreranno alcuni atleti agonisti e tecnici della società. "L’evento - si legge nella nota - ha come obiettivo la promozione della pratica sportiva e dei valori che lo sport insegna. Esso ha, infatti, un’incredibile valenza educativa, generando un rafforzamento dell’autostima, permettendo di prevenire tutte le forme di devianza minorile e giovanile e contribuendo in modo assolutamente favorevole alla sana crescita dei bambini e allo sviluppo di importanti valori, tra cui solidarietà, onestà, rispetto per gli altri, disciplina, spirito di sacrificio e di collaborazione. Tutti i valori fin qui citati verranno condivisi dai nostri ginnasti con gli studenti mostrando loro, inoltre, come i sacrifici che lo sport comporta possano portare al conseguimento di grandissimi risultati ed enormi soddisfazioni".

I partecipanti

All’evento parteciperanno: Giovanni Guzzo, Vicepresidente della Provincia di Salerno con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili; Gianmarco Di Cerbo e Giulia Pizza, atleti rispettivamente della squadra maschile e femminile di Serie A1; Matteo Citro, allenatore maschile dell’A.S.D. Ginnastica Salerno; Sara di Concilio, allenatrice femminile dell’A.S.D. Ginnastica Napoli. A moderare l’incontro Mariangela D’Acunto, Coordinatore Nazionale Lega Ginnastica.