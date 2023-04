Coding Girls, nuovi successi per l’IIS “Galilei – Di Palo" di Salerno

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso l’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Informatica, l’hackathon di Coding Girls, il programma formativo pensato per aiutare le giovani e i giovani studenti a orientarsi con libertà negli studi e nelle professioni del futuro, allenandosi alle discipline Stem. Giunto alla nona edizione, è forte di una grande cordata educativa guidata dalla Fondazione Mondo Digitale, che coinvolge scuole, famiglie, università, aziende e organizzazioni pubbliche e private. Continua la felice sinergia con la Missione Diplomatica Usa in Italia, la collaborazione con Microsoft, la Fondazione Compagnia di San Paolo e ING Italia.

All’evento hanno partecipato 135 studenti di sei scuole organizzati in 28 team. Tema della sfida progettare “L'app che non c'era e oggi c'è”.

I progetti

La giuria - composta da: professoressa Giuliana Vitiello (presidente del Consiglio Didattico di Informatica Università degli Studi di Salerno); professoressa Filomena Ferrucci ( Dipartimento di Informatica Università degli Studi di Salerno); professoressa Delfina Malandrino (Dipartimento di Informatica Università degli Studi di Salerno); Corrado Montor (esponente NEXSOFT S.p.A); Carlo Mancuso (esponente I.T.Svil srl); Cecilia Stajano (Fondazione Mondo Digitale) - ha selezionato tre progetti vincitori che si sono distinti per creatività, inclusione e innovazione. Due sono stati i team dell’IIS “Galilei – Di Palo” premiati.

Il progetto più creativo

Recycling Bin del team The Serious Ones, composto da Asia Lombardi, Michele Berezovskyy, Alessandra Piscopo, Daniele Viola, Flavio Iannone, ideatori di un’applicazione in cui le persone possono scambiare materiali riciclabili, creare gruppi di riciclo e riutilizzare i materiali per creare altri prodotti.