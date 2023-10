CPIA e Virtuoso, intesa per la formazione e l’integrazione: parte il nuovo anno scolastico

“Dalla teoria alla pratica, qui l’integrazione si studia e si fa”. È quanto ha rimarcato nel pomeriggio di oggi, Maria Montuori, dirigente scolastica del Centro per l’Istruzione degli Adulti di Salerno, che ha aperto ufficialmente l’anno scolastico con il taglio del nastro alle nuove aule didattiche ospitate all’interno della sede dell’Istituto Alberghiero Virtuoso di Salerno in via Calenda, 6. Non c’è stata certo la corsa ai banchi che ha accompagnato il suono della prima campanella nelle aule tradizionali, ma non è mancata l’emozione tra i quasi mille studenti dell’intera provincia di Salerno che affideranno alle ore trascorse a seguire i corsi di alfabetizzazione e percorsi di studio di primo livello, la loro capacità di integrarsi e nella maggior parte dei casi anche ottenere il permesso di soggiorno.

“Con questo anno scolastico, inizia una nuova pagina per la sede associata di Salerno afferente al CPIA che si trasferisce dall’ IC Monterisi all’ Ipseoa R.Virtuoso - ha dichiarato la dirigente scolastica Montuori, ringraziando l’ Amministrazione Comunale ed in particolare l’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone per l’attenzione che ha riservato al CPIA, nell’individuare in tempi rapidi una nuova sede - un ringraziamento anche alla Dirigente dell’Istituto Alberghiero di via S. Calenda Ornella Pellegrino per la disponibilità che ci ha accordato con la sottoscrizione della convenzione che ci ha consentito di poter iniziare regolarmente le attività didattiche dei nostri studenti, per i quali oggi inizia un percorso, non solo di acquisizione di competenze e abilità ma un viaggio per sentirsi cittadini del mondo” Di fatto per la peculiarità del CPIA, che ha complessivamente 5 sedi con vari punti di erogazione, questo taglio di nastro è coincidente con l’inaugurazione delle attività didattiche in tutte le sedi associate della provincia (oltre Salerno, anche Nocera Inferiore, Eboli, Vallo della Lucania e Mercato San Severino), nei punti di erogazione e nelle sedi carcerarie. E l’augurio della dirigente scolastica è stato pienamente condiviso dall’assessore Falcone. “Il mio auspicio è che in queste aule ciascuno possa trovare la giusta motivazione e acquisire quelle abilità, conoscenze e competenze per potersi inserire nel tessuto sociale, per esercitare i propri diritti - ha aggiunto l'assessore Falcone - Salerno è città dell’accoglienza ed è qui che matureranno i germogli di un’integrazione sociale e culturale non raccontata a parole, ma costruita, pagina dopo pagina, con la condivisione di valori e traguardi da conseguire”.

Per la dirigente scolastica dell’Alberghiero Virtuoso, Ornella Pellegrino la collaborazione col CPIA è la naturale evoluzione di un percorso scolastico condiviso che vede gli studenti lavorare per competenze e per unità didattiche di apprendimento e quindi un passo in avanti rispetto agli altri studenti adulti che devono rimodulare il proprio curricolo scolastico. “Sono certa che continueremo a collaborare anche a livello progettuale creando continue e proficue occasioni di apprendimento in modo dinamico e originale - ha aggiunto- L’IPSEOA Roberto Virtuoso è naturalmente una scuola inclusiva e tarata sulle caratteristiche personali degli studenti di cui ne segue ritmi e aspirazioni”. Nella scuola di via Calenda, unica struttura pubblica della provincia di Salerno ad aver ottenuto l’autorizzazione per un IeFP regionale con qualifica al terzo anno di Produzioni da forno e panificazione, pasticceria e pizzeria, a breve partirà il percorso di istruzione e formazione professionale regionale completamente gratuito per studenti con licenza media dai 13 ai 19 anni più orientati ad attività pratiche.