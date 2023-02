Stati generali della scuola pubblica campana: gli studenti incontrano l'assessora Fortini

Si sono tenuti oggi, gli Stati generali della scuola pubblica campana presso Palazzo Santa Lucia, a Napoli, con l’assessorato regionale all’Istruzione, Lucia Fortini. In particolare, gli studenti della provincia di Salerno hanno sottolineato come dal 2012 al 2020 sono stati registrati 876 episodi di aggressioni transfobiche, per un totale 1166 vittime come valore stimato riportato da cronache di ordinaria omofobia. Si è posto l’accento sulla dispersione scolastica, che raggiunge il secondo tasso più alto in Italia per la Regione Campania ed è il risultato di un sistema scolastico di per sé costoso se si pensa al digital divide, al caro libri, al caro trasporti e alla mancanza di tutela per gli studenti e le studentesse trans.

La risposta

La Fortini ha risposto alle delegazioni studentesche delle province campane, esprimendo profondo rammarico rispetto al disagio e alla disaffezione "rispetto a cui pensiamo allo studio e a alla scuola, esplicitando il suo impegno nel confrontare la parte studentesca e far fronte alle questioni emergenziali. Ha preso atto della difficoltà che esiste per studenti minorenni e non, di vivere la scuola e il proprio territorio, dipendendo dalle famiglie per gli spostamenti. Ha fatto quindi la proposta di estendere la gratuità già prevista in regione, dei trasporti a tutte le tratte, non più solo quella casa-scuola, fino ai 18 anni", fanno sapere da Unione Studentesca. Rispetto al tema del benessere psicologico si è impegnata a iniziare immediatamente a lavorare in sinergia con l'ordine degli psicologi campano, per istituire lo psicologo scolastico, accessibile durante e riguardo la vita scolastica. E circa la necessità di coinvolgimento e decisionalità rivendicata dai ragazzi durante l'incontro, l'assessora si è impegnata a lavorare per riuscire a convocare il prossimo ottobre la conferenza regionale sul diritto allo studio.