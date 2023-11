Dal metodo Dada ai progetti matematici fino alla street art: innovazione e buone pratiche all'Ic San Tommaso d'Aquino

Innovazione didattica e buone pratiche per educare e stimolare i cittadini del domani, presso l'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno, guidato dalla dirigente scolastica Maria Ida Chiumiento. In quartieri a rischio come quelli in cui sono situate le sedi di Fratte e di Matierno dell'istituto, infatti, prendono vita iniziative e percorsi formativi che fungono da esempi virtuosi nel panorama scolastico locale e nazionale. In particolare, come è noto, la scuola secondaria di I grado dell’IC San Tommaso d’Aquino ha avviato il progetto DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) e Innovazione nell’attività didattica, proponendo una radicale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa che mira a coniugare l’alta qualità dell’insegnamento italiano con la funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. Le aule-ambienti di apprendimento risultano associate alla disciplina, con gli alunni che si spostano durante i cambi d'ora. Costantemente impegnato nella ricerca e nella sperimentazione di modalità didattiche innovative, come la peer-education, il cooperative learning, il tutoring e la didattica per competenze, il San Tommaso d'Aquino intende valorizzare le attitudini e le capacità di ogni singolo studente.

I progetti

Innumerevoli i progetti portati avanti: merita attenzione Mentematiko, a cura del Dipartimento di Matematica dell’Università agli studi di Salerno e promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune, in cui insegnanti e alunni delle classi quinte della scuola primaria si cimentano in ricerca-azione per la sperimentazione di un modello matematico finalizzato al potenziamento delle competenze di calcolo mentale e di stima computazionale attraverso diverse attività ludico-didattiche. Ha riscosso già entusiasmo ed interesse tra gli alunni, poi, l'introduzione del Reading Break, alias lettura delle fiabe classiche quale pausa ideale per i baby alunni. Non ultimi, i progetti portati avanti in collaborazione con la cooperativa sociale Galahad e il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, in sinergia con la parrocchia Santa Maria di Lourdes di Matierno: tra questi, il percorso di street art che sta interessando diverse aule della sede del San Tommaso d'Aquino di Matierno, oltre che i laboratori creativi e il coro finalizzati all'allestimento del presepe vivente che sarà realizzato a dicembre, sempre a scuola. Insomma, l'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino, come voluto fortemente dalla dirigente Chiumiento, si pone sempre più come faro educativo e punto di riferimento per coltivare speranze e sogni di grandi e piccini.