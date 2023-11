Il doposcuola si fa a scuola: partono i progetti all'Ic Picentia

Lezioni di recupero per alunni in difficoltà, in orario pomeridiano e gratuite, grazie all’adesione al progetto “Giovani al centro” finanziato nell’ambito del Pnrr e proposto da enti del terzo settore attivi nel sociale e dal Piano sociale di Zona S4.L’Istituto comprensivo Picentia, per venire incontro agli alunni che necessitano di supporto pomeridiano allo studio e all’apprendimento, ha infatti aderito a due progetti per l’attivazione di doposcuola rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria. "Con l’adesione ai due progetti – commenta la dirigente scolastica Ginevra de Majo - la scuola aggiunge un altro importante tassello nell’ambito delle iniziative messe in campo per sostenere alunni e famiglie. I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, saranno seguiti da un tutor – spiega la de Majo – che garantirà a ciascuno un percorso personalizzato di apprendimento favorendo lo sviluppo di strategie di studio efficaci per ridurre eventuali svantaggi socioculturali e bassi livelli di competenza nelle diverse discipline. Grazie all’impegno del nuovo assessore all’istruzione del Comune di Pontecagnano, Gerarda Sica, e all’iniziativa del Piano di zona – conclude la dirigente scolastica - si è raggiunto un importante traguardo, che darà pari opportunità a tutti gli alunni, indipendentemente dalla capacità di sostegno famigliare allo studio individuale pomeridiano".

I progetti

Il primo progetto multidisciplinare “Giovani al centro” è proposto da enti del terzo settore, tra cui l’ente di formazione MCG Consulting e il Piano di Zona di Pontecagnano Faiano, ed è finanziato nell’ambito del Pnrr, nelle azioni di contrasto alla povertà educativa nel Mezzogiorno. Rivolto agli studenti della Secondaria di I grado, è articolato in un percorso della durata complessiva di 200 ore, suddivise in otto ore settimanali, dal lunedì al giovedì. Le attività si svolgeranno presso il plesso Picentia. Il secondo, “Progetto di supporto educativo extra-scolastico inclusivo a favore degli studenti delle Scuole Primarie di Pontecagnano Faiano”, rivolto agli alunni della scuola Primaria dei plessi G. Perlasca e G. Rodari, è a cura dell’associazione “Saremo Alberi” ed è proposto dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Pontecagnano Faiano. Gli incontri settimanali pomeridiani si svolgeranno, nei plessi delle scuole primarie, dal lunedì al giovedì in prosieguo e avranno una durata di 2 ore. Tutte le informazioni utili alla presentazione delle domande sono state pubblicate sul sito internet dell’istituto.