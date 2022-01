I.C. "Tasso": un incontro sul Covid con il professor Puoti dell'ospedale "Niguarda"

Grande attesa per l'incontro, organizzato dall'Istituto Comprensivo Torquato Tasso di Salerno, con Massio Puoti, professore straordinario del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Bicocca di Milano e Primario di malattie Infettive dell’Ospedale Niguarda di Milano che si terrà mercoledì 19 gennaio alle 18.30 in modalità esclusivamente telematica.

L'incontro

L'incontro vedrà tra il pubblico genitori e il personale docente e ATA dell’IC Tasso. Invitati i Dirigenti scolastici degli Istituti di città.Nel corso dell’incontro, il professor Puoti parlerà con particolare attenzione di Tamponi e Vaccini. A seguire, unquestion time durante il quale il pubblico potrà fare domande, chiedere chiarimenti, sciogliere dubbi.

Il commento

"E’ la prima volta che i genitori hanno l’attenzione di un esperto sul Covid, un massima figura del panorama medico-scientifico italiano e straniero tutta per la scuola - dichiara il Dirigente Flavia Petti - I più coinvolti in questo momento di emergenza sono i genitori dei nostri piccoli e dei nostri adolescenti. Chiedono, si interrogano, esprimono paure, ma chi può rispondere alle loro domande? Solo una corretta informazione nel ribadire le procedure di prevenzioni e nel conoscere le ragioni della recente normativa può aiutarli. La scuola ha la responsabilità di veicolare notizie chiare e semplici, non mediate dall’immediatezza del servizio televisivo, sui problemi del momento specialmente se questi riguardano la salute dei nostri figli".