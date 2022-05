"Legalità in Corto!", boom di partecipanti: vincono gli studenti del Convitto Tasso di Salerno

Si è tenuta, ieri, al cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli la finale di “Legalità in Corto!”. Grandissima partecipazione dei tanti istituti scolastici coinvolti e molto emozionanti tutti i video realizzati dagli studenti. Tanti i messaggi portati avanti nei loro corti: “insieme basta poco”, “se non credi in te stesso nessuno lo farà per te”, “vivere per sempre” è molto altro. Il corto vincitore è stato quello realizzato dai ragazzi del Convitto Tasso di Salerno.

I commenti

"Fare banca in modo diverso è possibile. Oggi, qui insieme a tante altre BCC, per lanciare un messaggio di unione e vicinanza ai nostri ragazzi, veri protagonisti del futuro dei nostri territori”, ha detto il presidente Lucio Alfieri durante il suo intervento.“L’impegno e l’entusiasmo dei nostri ragazzi è davvero straordinario, siamo felici di sostenere anche per questa edizione un progetto che cresce ogni anno per partecipazione e qualità dei corti e dei messaggi che portano. La BCC Buccino Cilentani continuerà a sostenere il progetto e le tante attività che porta avanti nelle scuole” ha aggiunto il direttore Salvatore Angione.