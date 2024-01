Open Day al liceo artistico “Sabatini-Menna” di Salerno: porte aperte a studenti e famiglie

Le domeniche del 21 gennaio e 4 febbraio 2024 il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno apre le porte alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di I primo grado e alle loro famiglie. “Gli Open Day - afferma il dirigente scolastico Renata Florimonte - costituiscono un‘occasione preziosa per gli alunni in uscita dal primo ciclo per valutare le opportunità formative dei diversi rami che connotano il quadro della Scuola Secondaria di II Grado, da scegliere secondo la propria attitudine e vocazione. Alla base, infatti, del fenomeno della dispersione scolastica, da intendersi non solo come abbandono del sistema di istruzione e formazione, ma anche come stentata promozione, non ammissione alla classe successiva, frequenza a singhiozzo è spesso una scelta sbagliata della Scuola Superiore.

I corsi di studio

Con i suoi i sei indirizzi di studio (Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Audiovisivo e Multimediale, Design -curvatura Ceramica, Grafica, Scenografia, cui si aggiunge il nuovo ed innovativo corso di studi di Sperimentale Teatro (D.M. 3/2024), il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno si rivolge ai giovani creativi con un’attitudine verso i molteplici linguaggi dell’arte che essi avranno modo di coltivare e consolidare attraverso l’acquisizione di un solido metodo di progettazione, sin dal primo biennio. La peculiarità del Liceo Artistico è, inoltre, rappresentata dalla presenza prevista, a livello ordina mentale, dei laboratori dove gli studenti, in misura progressiva durante il quinquennio, possono sperimentare in maniera diretta e coinvolgente quanto appreso in aula a livello teorico”. Ad arricchire l’offerta formativa della Scuola è l’attivazione, a partire dall’a.s. 2023-2024, di un corso di IFTS autorizzato dalla Regione Campania correlato all’indirizzo Design- curvatura ceramica e finalizzato all’acquisizione del titolo di “tecnico della ceramica per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”.

Il cantiere

Proseguono, intanto, presso la Sede Centrale di Via G. Grimaldi, i lavori di riqualificazione, finanziati dalla Regione Campania, di uno spazio interno dell’Istituto. “Il Giardino dell’Arte, questa è la denominazione del Progetto- dice il Dirigente Scolastico- costituirà uno spazio mutifunzionale aperto non solo alle componenti interne dell’Istituto, ma all’intero territorio cittadino, contribuendo quindi a consolidare la visione della Scuola intesa come comunità che caratterizza l’identità del nostro Liceo”. Gli Open Day delle domeniche del 21 gennaio e 4 febbraio 2024 si svolgeranno, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in entrambe le Sedi di Via G. Grimaldi, 7 e Via Pietro da Acerno, 1 dove sarà attivo un servizio di supporto alle iscrizioni on line alle famiglie sulla piattaforma ministeriale UNICA.