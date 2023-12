Open Day al liceo statale "Regina Margherita": ci sono anche Neuroscienze ed Intelligenza Artificiale

"La scuola non può che sottostare alle leggi della società in cui essa va ad operare": questo diceva Il De Bartolomeis. E se la società corre veloce? Se oggi il progresso tecnologico raggiunge livelli fino a qualche anno fa inimmaginabili? Se l'intelligenza artificiale corre addirittura il rischio di "subentrare" a quella naturalmente umana? La scuola cosa deve fare? La scuola non può farsi trovare impreparata! Ce lo diceva lo stesso Dewey, padre dell' attivismo pedagogico, la scuola deve essere "utile" alla società. Quale è dunque il nostro dovere di docenti? Abbiamo l'obbligo morale, oltre che istituzionale, di stare al fianco dei nostri alunni, di aiutarli a districarsi in questa società ormai così complessa, nella quale rischiano addirittura di perdersi, nel solo tentativo di interpretarla. Tocca a noi dargli tutti gli strumenti necessari a tale scopo, nonché concorrere all' acquisizione di quelle Life Skills, abilità e competenze chiave, per agire con sicurezza nel mondo che li circonda. Ciò al fine ultimo di essere loro in prima persona, ad essere "utili" alla società che attende di accoglierli come cittadini attivi e consapevoli. A tale scopo, tra le altre, a partire dal prossimo anno scolastico nell'Istituto Regina Margherita di Salerno, storico liceo Scienze Umane e non solo, si aggiungerà una nuova "curvatura" agli indirizzi di studio, non a caso denominata: -Neuroscienze ed Intelligenza Artificiale. Nel nome della tradizione che contraddistingue il nostro Istituto, un'apertura all' innovazione e a quanto più dinamicamente offre il panorama scolastico contemporaneo. Alle soglie dei 60 anni, con 35 anni di ruolo alle spalle, ho deciso di cogliere questa sfida. Intelligenza Artificiale…siamo pronti!

Francese Iva

Docente Scienze Umane