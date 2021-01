"Professioni comunicatori": al via il progetto del "Genoino"

Ha preso il via, al liceo scientifico Andrea Genoino di Cava de' Tirreni, il progetto Professione Comunicatori, un corso dedicato agli studenti che voglio intraprendere la carriera da comunicatore imparando a scrivere un comunicato stampa, conoscere i canali da utilizzare per diffondere una notizia, preparare un piano di comunicazione:

Il corso

Il corso, che si terrà tutti i giovedì pomeriggio, dal 28 gennaio al 29 aprile, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica Stefania Lombardi e coordinato dalla referente del progetto, la professoressa Erminia d’Auria e si articolerà in 12 lezioni durante le quali gli esperti esterni illustreranno le nozioni fondamentali della comunicazione e organizzeranno un ufficio stampa composto dagli studenti. Alle lezioni teoriche si alterneranno esercitazioni pratiche ed incontri con specialisti del settore. Alla fine del corso gli studenti realizzeranno un piano di comunicazione completo per il liceo.

I commenti

"La comunicazione riveste un’importanza nevralgica nella società in cui viviamo. Dopo due anni in cui abbiamo organizzato corsi di giornalismo, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di salire di un gradino e dare agli studenti che frequenteranno il corso gli strumenti per apprendere le diverse tecniche di comunicazione – ha spiegato la dirigente Stefania Lombardi – I ragazzi avranno l’opportunità di veicolare all’esterno le informazioni relative alle manifestazioni, alle iniziative e a tutte le attività della scuola, acquisendo delle competenze che potranno essere loro utili nel mondo lavorativo. Abbinando le attività pratiche a quelle prettamente didattiche acquisiranno delle competenze che potranno essere loro utili nel mondo lavorativo. Sempre più enti pubblici e imprese, infatti, si dotano di uffici stampa e assumono comunicatori o si rivolgono ad aziende specializzate".

"Il progetto Professione comunicatori si prefigge di rispondere ad una delle esigenze attuali del mondo della scuola, ovvero, la necessità di creare un ponte tra gli studenti e il mondo esterno, avvalendosi degli strumenti della comunicazione e dell’informazione – ha spiegato la professoressa d’Auria – Pertanto, non più soltanto un progetto giornalistico in senso stretto, ma un’opportunità, per gli studenti, di approfondire e veicolare le attività del liceo, per la corretta diffusione delle informazioni all’esterno della scuola".