Rifiuthlon: al via il progetto AICS Salerno sull’ambiente nelle scuole salernitane

Ha avuto il via il progetto dell'AICS Salerno dal titolo Together: day after day - Rifiuthlon. Il progetto, attraverso anche la pratica di giochi e di attività sportive, vuole trasferire ai bambini informazioni utili per promuovere le buone pratiche di tutela ambientale. L’obiettivo è formare e sensibilizzare le nuove generazioni, tutti i partecipanti alla fine del percorso riceveranno il titolo simbolico di moschettiere dell’ambiente.

I primi appuntamenti

Il primo degli incontri si è svolto presso la scuola del Mediterraneo di Salerno con il coinvolgimento di quasi 100 bambini. Martedì 8 marzo appuntamento al plesso Abbagnano dell’Istituto Barra di Salerno. Il giorno dopo, mercoledì 9 marzo, le attività si svolgeranno alla scuola Barra di Lungomare Trieste con la partecipazione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Ci sarà anche un momento di solidarietà per la guerra in Ucraina per sensibilizzare i giovani su quanto sta accadendo. Tra il 15 e il 18 marzo il progetto Rifiuthlon arriverà al 3° Istituto comprensivo di Nocera Inferiore ai plessi Cicalese e Santa Chiara con circa 150 bambini. L’ultimo appuntamento si svolgerà presso l’Istituto comprensivo Medaglie d’oro di Salerno.