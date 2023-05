Rising Youth, nuovi successi per l’IIS “Galilei – Di Palo” di Salerno

Si è tenuto nei giorni scorsi, alla RomeCUP, presso la sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, l’hackathon di Rising Youth giunto alla sua seconda edizioneL’obiettivo del progetto “Rising Youth”, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Mondo Digitale e SAP, tra le principali aziende al mondo nel settore delle soluzioni informatiche per le imprese, è quello di aiutare gli studenti ad acquisire e rafforzare quelle competenze, digitali e trasversali, necessarie per affrontare le sfide e i continui cambiamenti del mercato del lavoro e a riflettere sulle opportunità professionali offerte oggi dalla transizione digitale. All’evento hanno partecipato 73 studenti di cinque scuole organizzati in 14 team. Tema della sfida: “Immaginate di voler cambiare il mondo introducendo, inventando e costruendo un prototipo che renda il nostro pianeta un posto migliore dal punto di vista della sostenibilità nelle seguenti tre accezioni: del prodotto, delle persone, del rispetto delle leggi e delle regole” (a scelta una delle tre o una combinazione di tutte e tre).”

I vincitori

La giuria composta da: Salvatore De Caro (Presales Director SAP Signavio, EMEA SouthSAP); Giovanni Conte (Business Technology Platform Architect, SAP Italia); Davide Bramati (Platform & TechnologyArchitect, SAP Italia); Antonio Costa (Head of Public Sector, Derga Consulting); Milena Fabrizi (Digital Enterprise Evolution Director, Mashfrog Group) – ha selezionato il progetto vincitore assoluto ed assegnato 3 menzioni speciali: sostenibilità prodotto-servizio, impatto sulla società ed impatto sull’ambiente. La menzione speciale per sostenibilità prodotto-servizio è stata assegnata al team G3D dell’IIS “Galilei – Di Palo”, composto da Asia Lombardi, Adriana Gorrasi, Michele Berezovskyy, Cosimo Babino, Alberto Gallo,del team G3D, ideatori di un’applicazione Environmental Solutions che ha lo scopo di fornire alle persone: informazioni e soluzioni sulla sostenibilità ambientale; facilitare il corretto riciclo dei rifiuti attraverso la scannerizzazione del codice a barre di un prodotto che individua, in minor tempo possibile, dove smaltirlo; un marketplace dove le persone possono scambiare materiali riciclabili (carta, alluminio, vetro, plastica) in modo gratuito in modo da dare vita a nuovi oggetti.