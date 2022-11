“Scuola Sicura” a Pellezzano, gli alunni incontrano i volontari della Protezione Civile

Al via a Pellezzano “Scuola Sicura”, il progetto didattico formativo di protezione civile e dei comportamenti da utilizzare in caso di emergenza. Il Progetto è stato promosso dal Comune di Pellezzano in collaborazione con la locale Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie”, presieduta da Agostino Napoli e col supporto didattico della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano, Grazia Di Ruocco. I volontari della Protezione Civile, secondo un calendario prestabilito, terranno delle lezioni agli studenti delle scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo in materia di prevenzione ed interventi da eseguire in caso di emergenze sul territorio che possono riguardare terremoti, alluvioni, frane, incendi o altre calamità naturali.

L'iniziativa

Nella circostanza, la Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” ha anche preparato una brochure informativa da consegnare agli studenti all’interno della quale sono indicate tutte le nozioni fondamentali sulla prevenzione e sugli interventi da porre in essere in caso di emergenze. Una linea guida che consente agli studenti di sensibilizzarli sulle modalità di comportamenti da adottare laddove necessari. “Sento il dovere – ha detto il sindaco Francesco Morra – di ringraziare la Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” nella persona del presidente Agostino Napoli e l’Istituto Comprensivo di Pellezzano nella persona della professoressa Grazia di Ruocco per aver collaborato alla promozione di un progetto di assoluto valore formativo e di prevenzione in materia di interventi da eseguire in caso di emergenze sul territorio. La sensibilizzazione verso tematiche che riguardano la tutela ambientale e la sicurezza del territorio sono fondamentali per assicurare una crescita sana, abbinata all’adozione di comportamenti corretti da parte dei nostri ragazzi, che rappresentano la futura classe dirigente”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Napoli, dalla dirigente scolastica Di Ruocco e dall’assessore alla pubblica istruzione Lella Landi, che insieme stanno approntando l’organizzazione e le modalità operative di un progetto che è stato molto apprezzato dagli studenti.