Salerno, dal 2 ottobre più di tremila studenti a scuola di cinema con il liceo artistico Sabatino Menna

Per una settimana, dal 2 ottobre, a rotazione 500 studenti delle scuole secondarie di I grado di Salerno con gli allievi del Liceo Artistico “Sabatini Menna” per un totale di più di tremila studenti, avranno per aula una sala cinematografica, quella del Teatro delle Arti, e per docenti un panel di esperti esterni con i quali conoscere in presa diretta i trucchi del mestiere e lavorare sul giudizio critico. “Storia, stili e tecniche del linguaggio audiovisivo” è il titolo del progetto del Liceo Artistico “Sabatini Menna”, guidato dalla dirigente Renata Florimonte, strutturato su più livelli e che in questa prima settimana di ottobre arriva al suo gran finale con una sei giorni di proiezioni e la presentazione di due cortometraggi. Questi i titoli che saranno proposti: Frankenstein Junior, The Fabelmans, Appuntamento a Belleville, Jojo Rabbit e Mixed by Erry. Per accompagnare gli studenti in questo percorso multilivello sono stati coinvolti docenti d’eccezione come Giuseppe D’Antonio, patron e condirettore di Linea d’Ombra Festival; Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali e Internet Studies presso l’Università degli Studi di Salerno; Gianluca Cicco, giornalista, videomaker, storico medievista e saggista e il team della CLD Studio di comunicazione visiva.

Sfruttando la metodologia del learning by doing, negli ultimi mesi dello scorso anno scolastico sono stati realizzati laboratori dedicati alla pre-produzione, alla produzione e alla post-produzione, proponendo ai ragazzi dei percorsi esperienziali sull’immagine, la fotografia, il video, il montaggio, la comunicazione interattiva e multimediale. Laboratori dove la passione ha fatto da precondizione per sviluppare le competenze specifiche sulle tecniche e le attrezzature che permettono di trasformare un messaggio in immagine o un racconto in film. Il risultato? Gli studenti hanno realizzato un cortometraggio d’animazione, “Persi nella Realtà”, e un cortometraggio di finzione, “Passione”. Gli esperti interni del “Sabatini Menna” che hanno seguito i ragazzi durante tutte le fasi sono stati Claudia Imbimbo e Vittorio Morrone. Renata Florimonte, dirigente del Liceo Artistico “Sabatini-Menna”: “Oggi i giovani vivono immersi nel mondo dell’audiovisivo, lo consumano però senza comprenderne fino in fondo le regole ed è per questo che abbiamo immaginato un percorso che potesse fornire loro tutti gli strumenti per sviluppare un pensiero critico. I percorsi realizzati in questi mesi ci hanno permesso di creare una connessione tra il primo e il secondo ciclo d’istruzione sperimentando insieme ai ragazzi del nostro liceo il valore formativo ed educativo”.