“Educazione alla Legalità Economica”, la Finanza incontra gli alunni di Teggiano

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la Scuola Primaria e dell’Infanzia paritaria “Maestre Pie Filippini” di Teggiano, un incontro sul tema “Educazione alla Legalità Economica”, promosso dalla dirigenza del plesso e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Scopo della manifestazione, divulgare il concetto di sicurezza economica e finanziaria anche e soprattutto attraverso il contatto diretto e la collaborazione con le Forze dell’Ordine.

L’iniziativa

Nell’occasione, è stato anche proiettato un filmato sui compiti della Guardia di Finanza, con l’illustrazione dei settori di specialità che vedono tutte le componenti del Corpo giornalmente impegnate nel contrasto al traffico degli stupefacenti, all’evasione fiscale, allo sperpero delle risorse pubbliche, alla falsificazione dei marchi, alla violazione delle norme sul diritto d’autore e sul made in Italy e alle altre forme di illegalità più o meno diffuse nel Paese. Al termine, gli alunni hanno assistito ad una esibizione pratica delle unità cinofile, durante la quale è stato descritto il lavoro che quotidianamente cane e conduttore svolgono nei diversi scenari operativi, in special modo per la repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti. I giovani studenti, dimostratisi molto attenti e partecipativi, hanno poi avuto modo di soddisfare le loro curiosità con numerose domande sull’attività di servizio svolta dalle Fiamme Gialle, suscitando vivo apprezzamento anche del corpo docente. Al termine dell’incontro, sono stati consegnati ai ragazzi vari gadget e pubblicazioni che illustrano l’attività della Guardia di Finanza.