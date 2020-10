Battipaglia: approvata la graduatoria dei voucher per i libri di testo

Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia, ha reso noto che sono state approvate le graduatorie definitive degli ammessi al voucher per la fornitura di libri di testo per la scuola secondaria di I e II grado. Dal 14 ottobre saranno inviati i voucher (Pin univoci) ai soggetti beneficiari che potranno, quindi, procedere alla prenotazione ed al ritiro dei libri di testo, previsti per la classe e sezione di frequenza dell’allievo avente diritto presso le librerie accreditate dall’Ente.

